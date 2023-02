POL-LDK: Messerangriff in Braunfels Philippstein endet in Untersuchungshaft

Dillenburg (ots) - -- Wetzlar-Garbenheim: Motorhaube zerkratzt - Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannten an einem Skoda Kodiac zurückließen. Der schwarze SUV parkte am Montagnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr in einem Hof in der Kreisstraße. Mit einem spitzen Gegenstand ...

mehr