Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Warnleuchten der Polizei beschädigt + Zwei Leichtverletzte nach Kollision in Steinbrücken + Kabel und Werkzeug gestohlen + Linksabbieger übersieht Transporter +

Dillenburg (ots)

--

Lahnau - B 49: Warnleuchten der Polizei überfahren und abgehauen -

Am Montagnachmittag, zwischen 15.15 Uhr und 16.00 Uhr sicherten Polizisten aus Wetzlar eine Unfallstelle auf der Bundesstraße 49 in Richtung Gießen ab. Hierzu stellten die Ordnungshüter zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Abfahrt Dutenhofen / Lahnau vier sogenannte "Blitzleuchten" auf, um die herannahenden Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrenstelle hinzuweisen. Ein Fahrzeugführer überfuhr die Leuchten und setzte seine Fahrt in Richtung Gießen fort, ohne sich um den Schaden kümmern. Die Warnleuchten sind komplett zerstört und nicht mehr zu gebrauchen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Fahrzeugführer beobachtet, der am Montagnachmittag auf der B 49 hinter dem Wetzlarer Kreuz die Warnleuchten beschädigte und weiter in Richtung Limburg fuhr? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Dietzhölztal-Steinbrücken: Zusammenstoß fordert Verletzte -

Zwei Leichtverletzte und zwei demolierte Golfs, das ist die Bilanz einer Karambolage gestern Abend auf der Dillenburger Straße. Der 40-jährige Fahrer des einen Golfs wollte gegen 20.15 Uhr von der Straße "Bodenrain" auf die Dillenburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den herannahenden zweiten Golf und prallte mit diesem zusammen. Die Wucht des Aufpralls ließ den Golf des in Bad Laasphe lebenden Unfallfahrers über die Fahrbahn der Dillenburger Straße schleudern, bis er gegen einen Grundstückszaun prallte. Seine 32-jährige Unfallgegnerin aus Eschenburg trug leichte Verletzungen davon, ebenso der Unfallfahrer. Rettungswagenbesatzungen übernahmen deren Erstversorgung und den anschließenden Transport in umliegende Krankenhäuser. Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Dillenburg-Niederscheld: Kabel und Werkzeug erbeutet -

Unbekannte Diebe sucht im Industriegebiet "Schelder Hütte" das Gelände einer Tiefbaufirma auf. Die Täter griffen sich vom Lagerplatz mehrere Meter eines Kabels sowie einen Trennschleifer und eine Rüttelplatte. Wann genau die Diebe zuschlugen und ihre Beute vom Gelände wegnahmen, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Diebstahl fiel Ende Januar auf. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Hohenahr-Erda: Linksabbieger übersieht Transporter -

Heute Morgen krachte es am Erdaer Kreuz. Gegen 07.15 Uhr bog ein 21-jähriger Fiestafahrer von Erda kommend nach links in Richtung Hohensolms ab und missachtete die Vorfahrt eines ihm entgegenkommenden VW Transporters. Der ebenfalls 21-jährige Fahrer des VW konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte mit dem Ford zusammen. Sowohl der in Herborn lebende Unfallfahrer, als auch sein in Bischoffen lebender Unfallgegner wurden verletzt. Allerdings bremste die dem Ford folgende 48-jährige Mini-Fahrerin aus Lohra infolge des Zusammenstoßes so stark ab, dass sie an der Unfallstelle über Nackenschmerzen klagte. Fiesta und Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 6.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell