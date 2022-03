Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Falscher Enkel mit "neuer Nummer" - Messenger-Betrug zielt auf Bürgerinnen und Bürger ab - Polizei Oberhausen warnt und gibt Präventionstipps

In den letzten zwei Wochen kam es in unserem Stadtgebiet zu über zehn Betrugsversuchen; leider waren vier davon für die Täter erfolgreich. Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen in Oberhausen können in den Fokus von "Cyber-Gangstern" gelangen.

So gehen die Täter vor: Die Opfer erhalten eine Nachricht über WhatsApp oder einen anderen Messenger einer unbekannten Nummer. Dort gibt sich der Täter als naher Verwandter etc. aus und teilt mit, dass das eine neue Rufnummer sei. Die alte könne gelöscht werden. Als Begründung wird oft angegeben, das alte Handy sei verloren, entwendet worden oder defekt.

In der Folge wird dann eine Notsituation erklärt, dass man dringend eine Überweisung für den "Enkel" ausführen müsse, weil das eigene Onlinebanking noch nicht aktiviert sei.

Danach werden häufig vierstellige Beträge von den Geschädigten, die auf die Masche hereingefallen sind, auf Direktbankkonten überwiesen. Erst später stellt sich heraus, dass die Enkel, Kinder oder sonst wer doch nicht diejenigen waren, die sich gemeldet haben.

Die Polizei Oberhausen warnt:

Halten Sie Rückfrage! Wenn jemand schreibt, dass er eine neue Nummer hat und plötzlich Geld will: Die alte Nummer anrufen oder denjenigen irgendwie anders kontaktieren, um abzuklären, dass es wirklich eine neue Nummer der betreffenden Person ist. Alternativ den angeblichen Kontakt über das Festnetz kontaktieren.

Niemals einfach Geld überweisen! Besonders nicht an Konten in Verbindung mit Geldforderungen per WhatsApp oder ähnlichen Messenger-Diensten.

Helfen Sie uns, helfen Sie Ihren Mitmenschen! Informieren Sie (auch) Bürgerinnen und Bürger im höheren Alter über die perfide Masche bzw. über die genannten Präventionstipps der Polizei Oberhausen.

Weitere Informationen über dieses wichtige Thema, finden Sie auf polizei-beratung.de oder seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de und bei der Kriminalprävention in Oberhausen unter Telefon 0208/826 - 4511.

