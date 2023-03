POL-KI: 230310.1 Polizei sucht Zeugen nach Steinwurf

Kiel (ots) - Dienstagmittag verletzte ein Unbekannte eine 88-Jährige in deren Wohnung in der Rüsterstraße. Die Seniorin hatte die Frau, die um Hilfe gebeten hatte, in ihre Wohnung gelassen. Eine weitere weibliche Person hatte sich zwischenzeitlich ebenfalls Zutritt zur Wohnung verschafft. Als die 88-Jährige erkannte, dass man sie bestehlen wollte, rief sie um ...

mehr