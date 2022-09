Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 11-jähriges Mädchen auf Fahrrad bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletzten Mädchen am Mittwochmittag (14.09.2022) in Unna sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 14.45 Uhr befuhr die 11-Jährige mit ihrem Fahrrad die Kleistraße in Richtung Norden. Weil der Radweg kurz vor der Kreuzung zum Massener Hellweg endete, wechselte sie auf den Gehweg. Als plötzlich ein schwarzer BMW aus der Grundstücksausfahrt eines Ärztehauses kam, konnte sie nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit dem Pkw und stürzte.

Die Fahrzeugführerin stieg aus, erkundigte sich nach dem Kind und fuhr davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die 11-Jährige beschrieb die Frau wie folgt:

- ca. 35-37 Jahre - ca. 168 cm - "etwas pummelig" - dunkle Haare

Leicht verletzt begab sich das Mädchen in Begleitung ihrer Mutter in ambulante Behandlung. Zeugen, die Angaben zu dieser Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell