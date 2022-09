POL-UN: Schwerte - Täter krachen mit gestohlenem Motorroller in Hecke und flüchten - Polizei sucht Zeugen

Unna (ots) - Nachdem er 20 Parfüme aus einer Drogerie in der Bahnhofstraße in Unna entwendet hat, hat die Polizei am Dienstagmittag (13.09.2022) einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen 12.40 Uhr steckte der 22-jährige albanische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz das Diebesgut in eine mitgebrachte Einkaufstasche. Anschließend verließ er das ...

mehr