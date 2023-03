POL-PDLU: Besuch in FKK-Club endet in mehreren Strafanzeigen

Speyer (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem Einbruchversuch in ein Friseurgeschäft in der Hasenstraße in Speyer gekommen. Der Täter versuchte durch Aufhebeln der Haupteingangstür in das Innere des Gebäudes zu gelangen, was ihm auf Grund der Stabilität der Tür nicht gelang. Wer hat etwas beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben? Zeugen werden ...

