Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeugenaufruf nach möglichen Geschädigten einer Bedrohung

Speyer (ots)

Mehrere Notrufe aufgrund einer randalierenden Person am Altpörtel gingen am Freitagmittag gegen 14.30 Uhr bei der Polizei Speyer ein. Nach Schilderungen der Anrufer habe eine männliche Person unter anderem gegen Fensterscheiben von Geschäften in der Maximilianstraße geschlagen und Drohungen gegenüber Passanten ausgesprochen. Die beschriebene Person konnte kurz nach Mitteilung in der Maximilianstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 36-jährige Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in eine Fachklinik verbracht wurde.

Personen, welche am Freitagmittag zur besagten Zeit durch diese Person in der Maximilianstraße angesprochen und bedroht wurden, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter der 06232/137-0 oder via Email pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell