Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am 24.07.22 wenige Minuten nach Mitternacht kam es in der Straße Am Hang in Waldfischbach-Burgalben zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei hatte ein 68-jähriger Mann seinen blauen Dacia ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Höhstraße am Fahrbahnrand geparkt, als ein PKW aus entgegengesetzter Richtung gleiche Straße befuhr. Der PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links und kollidierte so mit dem parkenden Fahrzeug des Mannes. In der Folge entferne sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein hoher Sachschaden am parkenden Fahrzeug, schätzungsweise ca. 12.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell