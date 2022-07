Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Höhe der Aral-Tankstelle in Waldfischbach-Burgalben ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Ein 83-jähriger Mann aus dem Landkreis wollte von der Tankstelle kommend die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von einem PKW erfasst. Bei dem Fahrer des PKW handelte es sich um einen 80-jährigen Mann aus dem Landkreis. Der Fußgänger erlag noch vor Ort seiner schweren Verletzungen. An dem PKW des Verursachers entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Zwecks Unfallaufnahme war die Hauptstraße für einen Zeitraum von drei Stunden voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel.: 06333 / 9270, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell