Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Ein 29 Jahre alter Mann wegen des Verdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim-Oststadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 29 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht am Montag, den 13.06.2022 gegen 10:00 Uhr ein am Kaiserring in Mannheim befindliches Wettbüro überfallen zu haben.

Unter Vorhalt eines Messers soll er von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die unter dem Eindruck der Drohung stehende Frau soll dem 29-Jährigen daraufhin 1200 Euro Bargeld übergeben haben. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim führten schließlich zu dem Tatverdächtigen. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft Mannheim beim Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den wohnsitzlosen 29-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Noch vor dessen Festnahme stellte sich dieser in den frühen Morgenstunden des 11.07.2022 selbst den Ermittlungsbehörden.

Er wurde noch am selben Tag dem Haft-und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern weiter an. Dabei wird auch geprüft, ob der 29-Jährige möglicherweise für weitere bislang ungeklärte Raubüberfälle in Mannheim, unter anderem am 05.07.2022 auf ein Hotel, am 07.07.2022 auf ein Ladengeschäft und am 08.07.2022 auf einen Kiosk verantwortlich sein könnte.

