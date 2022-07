Polizeipräsidium Mannheim

Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Diebstahl eines E-Bikes - Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 13:00 Uhr, bis Montag, 10:45 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter versucht, ein schwarzes E-Bike des Ordnungsamts Hemsbach zu entwenden. Das E-Bike war verschlossen vor dem Gebäude des Ordnungsamtes in der Alleestraße abgestellt. Am Montagmorgen konnten am Schloss Beschädigungen festgestellt werden, die darauf schließen lassen, dass mittels einem unbekannten Werkzeug versucht wurde, dieses aufzubrechen. Ebenso finden sich an der Halterung des Akkus Spuren, die darauf hindeuten, dass der unbekannte Täter versuchte, diese aufzusägen.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um das Dienstgebäude in der Alleestraße gemacht haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201 71207 zu den üblichen Bürozeiten an den Polizeiposten Hemsbach zu wenden. Hinweise können auch rund um die Uhr an das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201 1003-0 übermittelt werden.

