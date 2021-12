Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - In die Leitplanke gefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine 27-Jährige bei einem Unfall am Montag bei Achstetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr fuhr die 27-Jährige an der Ausfahrt Leipheim-Nord von der B30 ab. Sie bog im Anschluss nach links in Richtung Achstetten ab. Dabei kam die Fahrerin des VW zu weit nach rechts und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen die an der Unfallstelle behandelt wurden. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

