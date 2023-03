Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Monteurzimmer

Neuhofen (ots)

Am 18.03.2023 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Zimmer in einer Monteursunterkunft in der Rietburgstraße aufgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld und diverses Werkzeug der Marke Hilti in unbekannter Schadenshöhe entwendet. Das Diebesgut wurde in einen weißen Kleinbus der Marke Ford mit bisher unbekanntem Kennzeichen eingeladen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

