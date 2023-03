Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Hochwertiges Fundrad, Eigentümer gesucht

Speyer (ots)

Am 19.03.2023 gegen 12 Uhr meldeten Anwohner ein hochwertiges Fundrad, das in der Petronia-Steiner-Straße unverschlossen abgestellt war. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad der Marke Zündapp in der Grundfarbe schwarz/anthrazit mit orangen, grauen und weißen Farbelementen. Die Polizeibeamten stellten das Rad zur Eigentumssicherung sicher, da sie es bislang keiner Straftat zuordnen konnten.

Wem gehört das hochwertige Fundrad (siehe Foto)? Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de). Die Aushändigung erfolgt gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises. Die Polizei wird das Fundrad in den nächsten Tagen der zuständigen Fundbehörde übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell