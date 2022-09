POL-FR: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitag, 09.09.2022, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr bis 01.00 Uhr, gelangten drei unbekannte Männer über ein Fenster in einen Bankautomatenraum in der Hauptstraße. Um ein Betreten des Raumes zu verhindern blockierten die Unbekannten die Eingangstür mit einem Holzbrett. In den Räumlichkeiten versuchten die Unbekannten zwei ...

mehr