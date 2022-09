POL-FR: Umkirch - Einbruch in Büroräume

Freiburg (ots) - Breisach - Am 08. September 2022 begegnete ein 37-jähriger Radfahrer gegen 15 Uhr einer Polizeistreife in der Vogesenstraße in Breisach. Der Mann betätigte während der Fahrt ordnungswidrig sein Handy. Hierbei traf er auf dieselben Beamten, die ihn bereits in den Nachmittagsstunden des 29. August 2022 in der Burkheimer Landstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Dieser entzog er sich durch ...

mehr