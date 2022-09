POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Hinterzarten: Diebstahl von Schaltafeln

Freiburg (ots) - Während eines Tiertransportes vom Zoo aus Prag zum Zoo nach Zürich büxte auf dem Parkplatz eines Hotels in der "Alte Straße" ein Lama aus dem Transporter aus. Am Donnerstag, 08.09.2022, kurz vor 20.00 Uhr, rief der Fahrer des Transporters bei der Polizei an und teilte mit, dass ihm während einer Pause eines von drei Guanakos entlaufen sei. Das ...

mehr