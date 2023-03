Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind rennt urplötzlich auf die Straße

Schifferstadt (ots)

Leichte Verletzungen am Knie (Schürfwunden) erlitt ein 4-jähriges Kind in Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in der Hans-Purrmann-Straße. Das Kind, welches zu Fuß mit seiner Mutter auf dem Gehweg unterwegs war, lief urplötzlich zwischen dort geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde dort von einem Pkw eines 60-jährigen Schifferstadter erfasst, der zum Glück langsam fuhr. Das Kind wurde vorsorglich in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des 60-jährigen entstand kein Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

