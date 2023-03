POL-PDLD: Roschbach - 20 Autofahrer zu schnell

Lingenfeld (ots) - Im Zeitraum von Sonntag auf Dienstag (12.-14.03.23) brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Straße "Am Hirtenstück" in Lingenfeld ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten mehrere Gegenstände. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an ...

