Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruchsdiebstähle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In der Kirchstraße in Vockerode wurde in der vergangenen Nacht ein Klein-Lkw (VW Crafter) aufgebrochen. Unbekannte schlugen die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und entwendeten aus dem Fahrzeug zwei Winkelschleifer, einen Akkuschrauber mit Zubehör und eine hochwertige Schlagbohrmaschine. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden von ca. 5200 EUR.

In Germerode drangen vergangene Nacht Unbekannte in eine Scheune in der Straße "Auf dem Rasen" ein. Nachdem die Verriegelung des Eingangs gewaltsam geöffnet wurde, begab man sich in die Scheune und entwendete aus einem Nebenraum eine Akku-Kartuschenpresse der Marke "Makita" für Silikon im Wert von 200 EUR.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

In Hessisch Lichtenau wurde zwischen dem 02.03.23, 23:15 Uhr und heute Morgen, 08:30 Uhr in ein Restaurant in der Biegenstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und beschädigten beim Einstieg in das Restaurant mehrere Elektrogeräte, wodurch ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR entstand. Im Gastraum wurden die Schränke durchsucht und eine Kellnerbörse mit Wechselgeld entwendet.

Der Kindergarten in der Gustav-Siegel-Straße in Hessisch Lichtenau war in der vergangenen Nacht ebenfalls Ziel von Einbrechern. Nachdem eine Tür aufgehebelt wurde, begab man sich in die Räume der evangelischen Kindertagesstätte und entwendete vier Euro aus einem Sparschwein. Dabei wurde das Büro verwüstet sowie zwei weitere Türen und deren Verglasung beschädigt. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Um Hinweise bittet die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/9250 oder die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell