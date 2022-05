Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Straßenverkehrsdelikt auf B219

Ibbenbüren (ots)

Auf der B219 zwischen Ibbenbüren-Dörenthe und Saerbeck ist es zu einem Straßenverkehrsdelikt gekommen. Eine 41-jährige Frau aus Greven befuhr die B219 in Fahrtrichtung Greven. Im Bereich Saerbeck überholte sie einen Lkw. Während des Vorgangs überholte ein schwarzer Audi Avant ebenfalls den Lkw. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer des Audis das nötige Abstandsgebot durch viel zu nahes Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug der 41-Jährigen. Nach Abschluss des Überholvorgangs scherte der Audi-Fahrer hinter ihr ein. Er fuhr weiter so nah auf die Vorausfahrende auf, dass diese das Kennzeichen nicht mehr erkennen konnte. An einer roten Ampel kamen beide zum Stehen. Der Audi-Fahrer stieg aus und beleidigte die Geschädigte. Die Polizei erhielt durch Anzeigenerstattung Kenntnis von diesem Sachverhalt und hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu kontaktieren.

