Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 29-jähriger Ladendieb festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Am 31.01.2022, gegen 18:35 Uhr, stahl ein 29-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft im Zollhof Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Als ihn zwei Angestellte daraufhin festhielten, wehrte er sich heftig und beleidigte sie. Zudem schlug er einen von ihnen und verletzte ihn. Nachdem die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, fesselten sie ihn und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie weitere Kleidungsstücke mit Etiketten von anderen Einkaufsgeschäften. Der 29-Jährige wurde mit zur Dienststelle und in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell