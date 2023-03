Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbrüche in Hessisch Lichtenau

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es im Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau zu einer Vielzahl von Einbruchsversuchen.

Betroffen waren neben dem Rathaus auch mehrere Geschäfte.

Im Einzelnen versuchte der oder die Täter die Eingangstür des Rathauses aufzuhebeln, was jedoch misslang, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Zwei Friseurgeschäfte in der Kirchstraße waren ebenfalls betroffen. Während in einem Geschäft der Einbruch daran scheiterte, dass man die Eingangstür nicht gewaltsam aufhebeln konnte (Schaden: ca. 200 EUR), gelangten die unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes Fenster in die Geschäftsräume des anderen Friseurgeschäftes. Dort wurden die Schränke und der Kassenbereich durchsucht, bei Anzeigenaufnahme stand jedoch noch nicht fest, ob überhaupt etwas entwendet wurde. Der Sachschaden wird in diesem Fall mit ca. 750 EUR angegeben. In der Poststraße war ein Tabakwarengeschäft das Ziel der Einbrecher. Auch dort scheiterte man daran, die Eingangstür aufzuhebeln (Sachschaden: ca. 800 EUR). Gleiches gilt für die Geschäftsräume einer Bäckerei in der Heinrichstraße, wo ein Sachschaden von ca. 150 EUR an der Eingangstür entstand.

Um Hinweise bittet die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651/9250 oder die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

