POL-ESW: Pressebericht 01.03.2023 -2-

Autofahrer beschädigt Hinweissäule am Stadtbahnhof Eschwege; Schaden 3750 Euro

Heute Morgen ist ein 73-jähriger Autofahrer mit einem Hinweisschild am Stadtbahnhof in Eschwege kollidiert und hat dabei einen Schaden von insgesamt 3750 Euro verursacht. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr der aus der Gemeinde Meißner stammende Mann mit seinem Pkw gegen 10.30 Uhr die Straße "Am Bahnhof" in Fahrtrichtung Schützengraben, missachtete dann das Verkehrszeichen "Verbot für Fahrzeuge aller Art" um den Haltestellenbereich des Bahnhofs zu befahren, wo er einen Mitfahrer absetzte. Im weiteren Verlauf befuhr der 73-Jährige dann zudem den Gehweg zwischen dem Haltestellenbereich und dem Parkplatzbereich, wobei er dann mit einer Hinweissäule kollidierte, die mit 250 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden am Pkw des Unfallverursachers wird mit 3500 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Parkplatzkollision; Schaden 600 Euro

In Großalmerode ist es heute Morgen gegen 09.43 Uhr zu einem leichten Parkrempler gekommen. Auf dem Parkplatz einer Praxis für Physiotherapie in der Straße "In den Steinen" hatte eine 90-jährige Dame aus Großalmerode mit ihrem Auto eingeparkt. Beim anschließenden Öffnen der Fahrertür fuhr dann eine 62-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw gegen die geöffnete Tür, als sie neben dem Auto der 90-Jährigen einparken wollte. Die Schäden an den beiden Autos werden mit 500 und 100 Euro angegeben.

