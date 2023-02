Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorbeifahrenden Pkw gerammt.

Mühlhausen (ots)

Am Nachmittag des 11.02.2023 kam es in Mühlhausen in der Graßhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw Huyndai befuhr die Graßhofstraße aus Richtung Weinbergstraße in Richtung Georg-Wolff-Straße. Auf Höhe der Graßhofstraße 4 parkte ein 22-jähriger VW-Fahrer seinen Pkw aus und übersah den auf seiner Höhe befindlichen Huyundai. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Beteiligten ihren Weg fortsetzen.

