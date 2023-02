LPI-NDH: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogen

Nordhausen (ots) - Auf Grund seiner Fahrweise wurde am Samstag, gegen 07:40 Uhr, ein Radfahrer in der Freiherr-vom-Stein Straße kontrolliert. Der 26-Jährige fuhr unter anderem in Schlangenlinien, wäre mehrfach beinahe gestürzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,05 Promille, weiterhin schlug ein Drogentest positiv an. Während der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiver, beleidigte die eingesetzten Beamten. Weiterhin stellte sich heraus, dass dass Fahrrad nicht ihm ...

