Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Rottenburg am Neckar: Großkontrollstelle auf dem Parkplatz Geyern - Polizei kontrolliert knapp 390 Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag führte die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg eine Großkontrolle auf dem Parkplatz Geyern, parallel der Bundesautobahn 81 im Bereich Rottenburg am Neckar in Fahrtrichtung Stuttgart durch. Zwischen 22.00 Uhr und 04.00 Uhr wurde aufgrund dessen die zweispurige Fahrbahn auf Höhe des Parkplatzes auf einen Fahrstreifen verengt. Zusätzlich wurde auch die Anschlussstelle Rottenburg in die Kontrollmaßnahmen miteinbezogen. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 341 PKW, 46 LKW und zwei Motorräder sowie mehr als 700 Personen und 600 Dokumente. Hierbei wurde die Verkehrspolizeiinspektion vom Hauptzollamt Singen, dem Landeskriminalamt BW, dem Polizeipräsidium Einsatz, dem THW und der Autobahnmeisterei Herrenberg unterstützt. Gegen sieben Personen mussten im Zuge der Kontrollmaßnahmen Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet werden, da diese verdächtigt werden unter der Wirkung berauschender Mittel am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Darüber hinaus wird in drei Fällen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zwei Fahrzeuglenker war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs und wurden angezeigt. 138 Fahrzeuglenkerinnen und - lenker fuhren zu schnell. Eine Person überschritt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit um mehr als 41 km/h und muss mit einem dreistelligen Bußgeld sowie zwei Punkten in Flensburg rechnen. Des Weiteren stellten die kontrollierenden Beamtinnen und Beamte diverse Ordnungswidrigkeiten, wie Gurtverstöße, fest.

