Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ditzingen-Heimerdingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 11:05 Uhr auf der Landesstraße 1177 (Weissacher Straße) in Heimerdingen ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 35 Jahre alter Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der 35-Jährige fuhr in Richtung Weissach, als er in einer Linkskurve im Bereich des Ortsausgangs mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Hierbei prallte er gegen ein Verkehrszeichen und wurde schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 35-Jährige noch an der Unfallstelle. Die L 1177 musste für die Unfallaufnahme bis etwa 14:00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

