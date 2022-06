POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Sonntag zwischen 11:40 Uhr und 11:50 Uhr einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Kleiningersheim geparkten Mazda in beschädigte. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. ...

