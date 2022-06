Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter überstiegen am Samstag gegen 15:00 Uhr den Zaun des Geländes eines Handwerksbetriebs in der Uhlandstraße in Großbottwar und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge mehrere Gerüstteile. Zeugenangaben zufolge soll es sich um drei Männer gehandelt haben, die mit kurzen Hosen und hellen T-Shirts bekleidet waren. Sie waren etwa 175 bis 185 cm groß, zwei von ihnen hatten blonde kurze Haare. Mutmaßlich waren die Täter mit einem weißen Kastenwagen mit Ladenfläche und polnischer Zulassung unterwegs, der zeitweise in Großbottwar am Fahrbahnrand der Landesstraße 1115 in Fahrtrichtung Bundesautobahn 81 abgestellt war. Der Wert des Diebesgutes konnte bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

