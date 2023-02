Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffällige Fahrweise

Nordhausen (ots)

Auf Grund seiner Fahrweise wurde am Samstag, gegen 07:40 Uhr, ein Radfahrer in der Freiherr-vom-Stein Straße kontrolliert. Der 26-Jährige fuhr unter anderem in Schlangenlinien, wäre mehrfach beinahe gestürzt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,05 Promille, weiterhin schlug ein Drogentest positiv an. Während der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiver, beleidigte die eingesetzten Beamten. Weiterhin stellte sich heraus, dass dass Fahrrad nicht ihm gehörte, sondern er sich dieses nur "geliehen" hatte. Seinen Angaben zu Folge habe das Gefährt ungesichert an einem Zaun gestanden und auf Grund fehlender Lust zu laufen kam der Entschluss, Rad zu fahren. Das Fahrrad wurde sichergestellt, eine Blutennahme im Krankenhaus durchgeführt. Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenbverkehr, Beleidigung und Diebstahl wurden gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell