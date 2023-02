LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen

Heiligenstadt (ots) - In der Zeit von Freitag dem 10.02.2023 bis zum Samstag, 11.02.2023 gegen 05:45 Uhr wurde in der Cranachstraße in Heiligenstadt ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen. Es wurden eine unbekannte Anzahl Zigaretten und das Bargeld entwendet. Zur Höhe des Schadens am Automaten können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Um sachdienliche Hinweise wird ausdrücklich gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

