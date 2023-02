LPI-NDH: Diebstahl

Heiligenstadt (ots) - Am Freitag dem 10.02.2023 gegen 16:00 Uhr versuchte die Fahrerin eines PKW Toyota auf dem Parkplatz des Best Western Hotels in Heiligenstadt, In der Leineaue, in eine Parklücke einzuparken. Dabei stieß sie gegen einen, bereits geparkten PKW VW Golf und Beschädigte diesen erheblich. Ohne ihren Pflichen als Unfallbeteiligte nachzukommen verließ die Fahrerin die Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und die Polizei ...

