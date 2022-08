Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jogger belästigt Achtjährige - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen (11.08.2022) zwei achtjährige Mädchen belästigt, die im Gewann Weidach unterwegs waren. Die beiden Achtjährigen waren zwischen 08.15 und 08.30 Uhr im Gewann Weidach aus Möhringen kommend in Richtung des dortigen Waldheims unterwegs, als ein Jogger an ihnen vorbeilief. Offenbar blieb er wenig später im Bereich eines Maisfelds stehen und manipulierte an seinem Penis, während die Kinder an ihm vorbeigingen. Eines der Mädchen vertraute sich am Nachmittag seiner Mutter an, die daraufhin die Polizei verständigte. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren und einem Bauchansatz, auf dem ebenfalls dunkle Haare zu sehen waren, handeln. Er trug ein orangenes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell