LPI-NDH: Verkehrsunfall

Heiligenstadt (ots) - Am Freit dem 10.02.2023 gegen 16:00 Uhr befuhr der Fahrer PKW Passat die Ortsdurchfahrt Mengelrode in Richtung Freienhagen. Als er bereits in eine Engstelle eingefahren war kam ihm ein PKW Renault entgegen. Es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel. Dabei entstend ein Schaden in Höhe von ca. 200,-EUR Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

