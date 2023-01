POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Badeland

Freiburg (ots) - Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Mittwoch, 11.01.2023, beim Einbiegen auf die Bundesstraße 532 eine vorfahrtsberechtigte 45-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 45-Jährige befuhr die Autobahn A 5 und bog gegen 08.45 Uhr an der Anschlussstelle Weil am Rhein nach links auf die Bundesstraße ...

