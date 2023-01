Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Mittwoch, 11.01.2023, beim Einbiegen auf die Bundesstraße 532 eine vorfahrtsberechtigte 45-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 45-Jährige befuhr die Autobahn A 5 und bog gegen 08.45 Uhr an der Anschlussstelle Weil am Rhein nach links auf die Bundesstraße 532 ein. Dabei übersah er die 45-jährige Pkw-Fahrerin. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell