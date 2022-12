Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Mittwoch (14.12.) wurde eine 55-jährige Bochumerin bei einem Auffahrunfall leicht verletzt. Die 55-Jährige war auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Sprockhövel unterwegs, als sie zu spät bemerkte, dass der vor ihr fahrende KIA verkehrsbedingt an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten musste. Die Bochumerin fuhr auf das Fahrzeug des 59-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 55-Jährige leicht, sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Krankentransport in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell