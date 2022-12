POL-EN: Breckerfeld-Öffentlichkeitsfahndung- Wer erkennt diese Taschendiebin?

Gevelsberg (ots) - Am Montagmittag betrat gegen 12:00 Uhr eine bisher unbekannte männliche Person das Geschäft eines Mobilfunkanbieters an der Mittelstraße. Der Mann schaute sich zunächst die verschiedenen Mobiltelefone in der Auslage an. Die Person nahm ein Smartphone in die Hand und riss die technische Sicherung ab. Anschließend flüchtete sie aus dem Geschäft ...

mehr