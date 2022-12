Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Dieb reißt Sicherung von Smartphone und rennt aus dem Geschäft

Gevelsberg (ots)

Am Montagmittag betrat gegen 12:00 Uhr eine bisher unbekannte männliche Person das Geschäft eines Mobilfunkanbieters an der Mittelstraße. Der Mann schaute sich zunächst die verschiedenen Mobiltelefone in der Auslage an. Die Person nahm ein Smartphone in die Hand und riss die technische Sicherung ab. Anschließend flüchtete sie aus dem Geschäft in Richtung Hochstraße. Der Unbekannte wird so beschrieben: -etwa 16-17 Jahre alt und 170cm groß -blaue Augen und viele Pickel im Gesicht -Trug eine Kapuze, eine schwarze Winterjacke sowie eine weiße Jeanshose mit weißen Nike Schuhen Bei dem Smartphone handelt es sich um ein I Phone 14 in blau.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell