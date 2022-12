Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbrüche im Beethovenweg

Herdecke (ots)

Am Montag wurden der Polizei im Bereich Nacken zwei Einbrüche im Beethovenweg gemeldet. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter auf den Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Sie hebelten die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Auf der gleichen Etage gelangten die Täter ebenfalls über den Balkon in eine weitere Wohnung. Sie beschädigten die Fensterscheibe und öffneten so die Tür. Auch hier durchsuchten die die Räumlichkeiten. Was sie an Beute erlangten ist bisher nicht bekannt. Die Täter flüchteten unerkannt.

