POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Für einen Einbruch am Sonntag in Ulm soll ein 28-Jähriger verantwortlich sein.

Der 28-Jährige steht im Verdacht gegen 5.15 Uhr in ein Haus in Ulm-Böfingen eingedrungen sein. Über eine Terrassentür soll er in das Gebäude gelangt sein. Zunächst von den Bewohnern unbemerkt, wurden mehrere Schränke durchwühlt.

Beim Betreten des Schlafzimmers wurde eine Bewohnerin wach. Sie weckte ihren Mann auf. Daraufhin flüchtete der Einbrecher mit Taschen aus dem Haus. Vor dem Haus entdeckte der Bewohner den 28-Jährigen und es kam zu einer Rangelei.

Der 28-Jährige konnte sich wohl losreißen und er flüchtete mit seiner Beute. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife den mutmaßlichen Einbrecher und nahm ihn vorläufig fest. Seine Beute hatte er noch bei sich.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den Mann. Die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm erließ den Haftbefehl. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

