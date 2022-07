Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Störungsmeldung - Unzutreffende Hochwasserinformation für den Freistaat Thüringen

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 29. Juli 2022 zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr gingen bei der Landeseinsatzzentrale Thüringen mehrere Mitteilungen über eine Hochwasserinformation für das Gebiet des Freistaates Thüringen in der Warn-App Nina sowie dem Hochwasserportal des Bundes (www.Hochwasserzentralen.de) ein. Da die Herkunft der Warnmeldung nicht plausibel verifiziert werden konnte, machten sich Prüfungsmaßnahmen hinsichtlich möglicher Warnpegelüberschreitungen erforderlich. Diese ergaben, dass derzeit für keine der 53 Pegelmessstellen in Thüringen eine kritische Warnstufe besteht. Die Prüfungen zur Ursache der fehlerhaften Warnmeldung dauern an. Für Auskünfte über das Erreichen von Warnpegelständen der Gewässer im Freistaat Thüringen wird auf den Internetauftritt der der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen (www.hnz.thueringen.de) verwiesen.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell