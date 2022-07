Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Verdacht eines Tötungsdeliktes in Gotha

Festnahme des Tatverdächtigen durch Thüringer Polizei

Folgemeldung zur Pressemitteilung vom 05.07.22

Erfurt (ots)

Durch die erfolgreichen polizeilichen Ermittlungen konnte am 09.07.2022 der 33-jährige Tatverdächtige (albanischer Staatsangehöriger) in seiner Wohnung in Gotha, durch Polizeikräfte festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, während eines Streites, einen 25-jährigen polnischen Staatsangehörigen so verletzt zu haben, dass dieser unmittelbar nach dem Angriff verstorben ist. Bei dem eingesetzten Tatmittel handelte es sich um ein Messer. Das AG Erfurt hat aufgrund der Ermittlungserkenntnisse einen Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige befindet sich somit nun in Untersuchungshaft. Zur Tat selbst wollte er sich bei der Haftvorführung vor Gericht nicht äußern.

Die Ermittlungen der Mordkommission des Landeskriminalamtes Thüringen, sowie alle kriminaltechnischen Untersuchungen werden weiter intensiv fortgesetzt, um alle erforderlichen Beweismittel für das weitere Verfahren bereit zu stellen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt werden derzeit - aus ermittlungstaktischen Gründen - keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Bei künftigen Fragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Erfurt.

