POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Küchenbrand mit einer leicht verletzten Person in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. November 2022, geriet gegen 12:05 Uhr in einem Wohnhaus in der Möwenstraße eine auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessene Pfanne in Brand. Das in der Pfanne befindliche Fett entzündete sich, so dass ein offenes Feuer entstand. Der 88-jährige Bewohner versuchte das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Hierbei zog er sich leichte Brandverletzungen an den Fingern zu. Er erlitt zudem eine leichte Rauchintoxikation.

Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Durch Löscharbeiten und Verrußungen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro.

