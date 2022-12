POL-EN: Sprockhövel- Verkehrsunfall beim Abbiegen auf der Gevelsberger Straße

Breckerfeld (ots) - Am 02.08.2022 entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige einer 81-jährigen Breckerfelderin bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt in der Windmühlenstraße die Geldbörse. Die darin befindliche EC-Karte wurde unmittelbar nach der Tat an einem Geldautomaten unberechtigt eingesetzt und Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben. Nun wurden die ...

mehr