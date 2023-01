Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg Messerangriff- eine Frau verstorben, hier: Erste Nachtragsmeldung vom 12.01.2023

Freiburg (ots)

Bei der am 11.01.2023 tödlich verletzten Frau handelt es sich um die 59-jährige Mutter der 30-jährigen Frau, die bei dem Angriff schwerverletzt wurde. Beide Frauen sind deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Tochter wurde bei dem Angriff durch Messerstiche schwerstverletzt. Mittlerweile ist sie außer Lebensgefahr.

Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, befand sich der mutmaßliche Täter bis vor Kurzem in einer Beziehung mit der 30-Jährigen. Im Zusammenhang mit der Trennung kam es bereits zu polizeilichen Einsätzen. Dem Mann war ein Annäherungsverbot gegenüber der Ex-Partnerin auferlegt worden.

Nach aktuellem Erkenntnisstand lauerte er am Morgen des 11.01.2023 den Frauen vor einem Anwesen im Falterweg in Freiburg auf, griff sie bei Verlassen des Hauses an und flüchtete daraufhin.

Eine groß angelegte Fahndung führte dazu, dass er gegen 08.30 Uhr durch Kräfte des Polizeipräsidiums Offenburg im Bereich Achern/ Bühl auf der A5 fahrend angetroffen und auf einem Parkplatz widerstandslos festgenommen werden konnte.

Der Beschuldigte, der bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Durch die Staatsanwaltschaft Freiburg wurde am 11.01.2023 gegen den Mann Haftbefehl wegen Mordes beantragt und am selben Tag durch das Amtsgericht Freiburg erlassen.

Es liegen keinerlei Anhaltspunkte vor, dass dieses Tötungsdelikt im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom 07.01.2023, ebenfalls im Freiburger Westen, steht.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon: 0761-882-2880, zu melden.

sk

------------------------------------------------- Erstmeldung vom 11.01.2023 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Messerangriff- eine Frau verstorben, eine Frau schwerverletzt - mutmaßlicher Täter festgenommen

Am 11.01.2023 gegen 07.10 Uhr kam es im Freiburger Westen zu einem Messerangriff gegen zwei Frauen, die dabei schwer verletzt wurden. Eine der Frauen erlag später in einem Freiburger Krankenhaus ihren Verletzungen. Eine 30-jährige Frau wurde schwerverletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 63-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit. Der Mann konnte mittlerweile festgenommen werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich der Mann und das 30-jährige Opfer. In welcher Beziehung sie zueinander standen ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, die die Sachbearbeitung zum Tötungsdelikt übernommen hat.

sk

