POL-KB: Bad Arolsen - Einbruch in Gastwirtschaft

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Bad Arolser Bahnhofstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in die Gasträume gelangen. Dort entwendeten sie etwa 200 Euro Bargeld und konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

