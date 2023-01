Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 16-Jährige aufs Bahngleis gestoßen

Altena (ots)

Ein 27-jähriger Mann soll am Sonntag ein 16-jähriges Mädchen im Altenaer Bahnhof aufs Bahngleis geschubst haben. Gegen 17.15 Uhr hielt der Regionalexpress nach Dortmund am Gleis 2 des Altenaer Bahnhofs. Eine 16-Jährige Nachrodterin stieg aus. Ein Mann lief hinter ihr her. Vor den Augen anderer Fahrgäste packte er sie von hinten an beiden Armen und warf sie auf das Gleis 1. Er sprang oder fiel ebenfalls auf die Schienen und hielt die junge Frau auf dem Boden fest. Zwei Zeugen sprangen sofort hinterher und befreiten das Mädchen. Der Tatverdächtige kletterte wieder auf den Bahnsteig, nahm seinen abgestellten Koffer in die Hand und stieg zurück in den Zug. Mitarbeiter der Bahn und Zeugen sperrten ihn im Zuginneren ein und benachrichtigten die Polizei. Die Polizeibeamten holten den 27-Jährigen nach draußen. Andere Fahrgäste berichteten, dass er bereits zuvor auf der Fahrt andere Fahrgäste beleidigt habe. Gegenüber der Polizei bestreitet er, soweit eine Verständigung möglich war, die Tat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0, ein Drogenvortest fiel positiv aus auf Amphetamin. Ein Richter ordnete Blutproben an.

Auf Betreiben des Altenaer Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde der Mann aus Nürnberg in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte 16-Jährige vor Ort. Die Polizei sicherte Aufnahmen aus Überwachungskameras und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Beleidigung. (cris)

